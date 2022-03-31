"Ньюкасл" планирует укрепить пять позиций летом

"Ньюкасл" планирует совершить пять приобретений грядущим летом и уже составил шорт-листы по каждой из позиций.

Несмотря на задержку с назначением Дэна Эшуорта на должность спортивного директора, "Ньюкасл" уже вовсю строит планы на летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, на текущей неделе скаутский департамент "сорок" провел ряд совещаний, утвердив требующие усиления позиции: голкипер, центральный защитник, центральный полузащитник, вингер и нападающий.



На позицию голкипера "Ньюкасл" рассматривает Бернда Лено из "Арсенала", Сэма Джонстона из "Вест Бромвича", Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед" и Кепу Аррисабалагу из "Челси". В случае с последним речь может идти только об аренде.



В числе игроков центра обороны, вызывающих интерес у "сорок", называются Йошко Гвардиол из "РБ Лейпциг" и Ллойд Келли из "Борнмута". Целями среди полузащитников являются Ив Биссума из "Брайтона" и Калвин Филлипс из "Лидса", среди вингеров — Бреннан Джонсон из "Ноттингем Форест" и Мусса Диаби из "Байера".



Наконец, находящиеся на радаре "Ньюкасла" нападающие — это Доминик Калверт-Левин из "Эвертона", Дарвин Нуньес из "Бенфики", Патрик Шик из "Байера" и Александер Исак из "Реал Сосьедад".