Стам открыт к работе в "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Яп Стам выразил готовность войти в тренерский штаб "красных дьяволов".

Согласно слухам, во время переговоров с Эриком Тен Хагом "Юнайтед" предложил главному тренеру "Аякса" взять в свой штаб на "Олд Траффорд" кого-нибудь из бывших игроков "дьяволов".



С этой ролью связывали Рио Фердинанда и Рууда Ван Нистелроя, но первый взял самоотвод, а второй возглавил ПСВ. Зато Стам, тренировавший в Англии "Рединг", к услугам своего соотечественника Тен Хага.



"Если они попросят меня, я сразу и без колебаний соглашусь".



"Вы же знаете, что я живу "Юнайтед". Я провел отличные сезоны там, выиграл трофеи, и этот клуб очень важен для меня. Если я могу как-либо помочь им, я хочу это сделать", — цитирует Стама Manchester Evening News.