Консорциум Терри провел переговоры с претендентами на покупку "Челси"

Поддерживаемый легендой "Челси" Джоном Терри консорциум провел позитивные переговоры с двумя потенциальными покупателями клуба со "Стэмфорд Бридж".

Ранее в марте Терри выразил свою поддержку фанатскому консорциуму True Blues, который хочет получить долю в 10% акций "Челси" после того, как лондонский клуб обретет нового владельца.



Как известно, на покупку "Челси" претендуют четверо: Тодд Бели, сэр Мартин Бротон, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка. По информации Sky Sports, с тремя из них True Blues установил контакт, а с двумя уже успел провести позитивные переговоры.



Замысел Терри и его соратников по True Blues состоит в том, чтобы привлечь болельщиков к управлению "Челси" и фактически сделать их совладельцами любимого клуба.