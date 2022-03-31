Консорциум Терри провел переговоры с претендентами на покупку "Челси"
Поддерживаемый легендой "Челси" Джоном Терри консорциум провел позитивные переговоры с двумя потенциальными покупателями клуба со "Стэмфорд Бридж".
Ранее в марте Терри выразил свою поддержку фанатскому консорциуму True Blues, который хочет получить долю в 10% акций "Челси" после того, как лондонский клуб обретет нового владельца.
Как известно, на покупку "Челси" претендуют четверо: Тодд Бели, сэр Мартин Бротон, семейство Рикеттс и Стивен Пальюка. По информации Sky Sports, с тремя из них True Blues установил контакт, а с двумя уже успел провести позитивные переговоры.
Замысел Терри и его соратников по True Blues состоит в том, чтобы привлечь болельщиков к управлению "Челси" и фактически сделать их совладельцами любимого клуба.
31.03.2022 12:00
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Это будет круто. Удачи Капитану!
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