"Ньюкасл" заинтересован в Аароне Хики

"Ньюкасл" заинтересован в шотландской сенсации "Болоньи" Аароне Хики.

В сентябре 2020 "Болонья" приобрела Хики у "Хартс" за скромные 1.5 млн. фунтов. С тех пор Аарон добился колоссального прогресса, а на прошлой неделе дебютировал за сборную Шотландии.



В этом сезоне 19-летний Хики, выступающий на позиции левого защитника, сыграл минут больше любого другого тинейджера в топ-5 европейских лиг.



Сейчас Аарон, чей контракт с клубом Серии А рассчитан до 2024 года, оценивается в 15-20 млн. фунтов, что не является проблемой для "Ньюкасла".



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо предупреждает, что в борьбе за Хики "сороки" рискуют столкнуться с конкуренцией других клубов, и не факт, что Аарон будет спешить с отъездом из Италии, где его дела идут так хорошо.