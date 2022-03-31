"Юнайтед" совершит турне в Австралию

Свое первое зарубежное турне после начала пандемии коронавируса "Манчестер Юнайтед" совершит в Австралию грядущим летом.

В Австралии "красные дьяволы" проведут два матча: против чемпиона местной лиги "Мельбурн Виктори" 15 июля и против "Кристал Пэлас" четырьмя днями позже.



Оба матча пройдут на стадионе "Мельбурн Сити Граунд", причем австралийские власти надеются привлечь на трибуны около 150,000 зрителей, сообщает Daily Mail.



Стоит отметить, что у "Юнайтед" очень сильная поддержка в Австралии, поэтому спрос на билеты ожидается высоким. Предыдущий раз "дьяволы" приезжали сюда в 2019 году, сыграв против "Лидса" и "Перт Глори".



Добавим, в Австралии, как не даст соврать теннисист Новак Джокович, действуют очень строгие правила касательно вакцинации от коронавируса. Прибывающим в страну, кто не укололся минимум два раза, грозит депортация или 14-дневный карантин. Однако подавляющее большинство игроков "Юнайтед" уже вакцинировалось.