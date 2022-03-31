МЮ нужно попасть в Лигу Чемпионов, чтобы побороться за Нуньеса

Надежды "Манчестер Юнайтед" по приобретению нападающего "Бенфики" Дарвина Нуньеса зависят от своего попадания в Лигу Чемпионов.

Вот уже несколько недель Нуньеса, забившего 26 голов в 33 матчах за "Бенфику" в этом сезоне, активно связывают с переездом в Премьер-Лигу, сватая в "Арсенал", "Ньюкасл" и "Вест Хэм".



По информации The Telegraph, заполучить Дарвина также хочет "Юнайтед", причем интерес "красных дьяволов" сильнее, чем "Арсенала".



Тем не менее, наиболее вероятным направлением для Нуньеса в данный момент является Испания. Чтобы иметь реальные шансы побороться за 22-летнего уругвайца, "Юнайтед" должен финишировать в топ-4.



При этом "Бенфика" надеется выручить минимум 60 миллионов фунтов за своего бомбардира.