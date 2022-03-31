Кейт уверен, что Тен Хаг был бы успешен в "Юнайтед"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт уверен, что главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг был бы успешен в "Манчестер Юнайтед".
Тен Хаг считается одним из фаворитов, наряду с Маурисио Почеттино, на роль следующего наставника "Юнайтед" и, по слухам, уже вовсю ведет переговоры с "красными дьяволами".
Кейт, сыгравший свыше 100 матчей за сборную Голландии и свыше 200 в Премьер-Лиге, считает, что в лице его соотечественника "Юнайтед" получил бы тренера, который уже готов для топ-клуба, но при этом продолжает прогрессировать.
"Тен Хаг — замечательный, опытный тренер. Он отточил свои навыки во второй команде "Баварии", затем в "Утрехте" и сейчас трудится в "Аяксе".
"Он отличный тренер, который так сильно прибавил — на поле и за его пределами".
"Знаю, некоторые люди испытывают сомнения насчет его уровня владения английским, его поведения перед камерой, но вы можете видеть, что он растет как тренер каждую неделю, и я думаю, он может быть успешен в любом топ-клубе Европы".
"У него очень интересная тактика, футбольное мышление, и было бы замечательно, если он получит шанс в топ-клубе", — сообщил Кейт Goal.
31.03.2022 08:00
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