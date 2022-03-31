Кейт уверен, что Тен Хаг был бы успешен в "Юнайтед"

Бывший нападающий "Ливерпуля" Дирк Кейт уверен, что главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг был бы успешен в "Манчестер Юнайтед".

Тен Хаг считается одним из фаворитов, наряду с Маурисио Почеттино, на роль следующего наставника "Юнайтед" и, по слухам, уже вовсю ведет переговоры с "красными дьяволами".



Кейт, сыгравший свыше 100 матчей за сборную Голландии и свыше 200 в Премьер-Лиге, считает, что в лице его соотечественника "Юнайтед" получил бы тренера, который уже готов для топ-клуба, но при этом продолжает прогрессировать.



"Тен Хаг — замечательный, опытный тренер. Он отточил свои навыки во второй команде "Баварии", затем в "Утрехте" и сейчас трудится в "Аяксе".



"Он отличный тренер, который так сильно прибавил — на поле и за его пределами".



"Знаю, некоторые люди испытывают сомнения насчет его уровня владения английским, его поведения перед камерой, но вы можете видеть, что он растет как тренер каждую неделю, и я думаю, он может быть успешен в любом топ-клубе Европы".



"У него очень интересная тактика, футбольное мышление, и было бы замечательно, если он получит шанс в топ-клубе", — сообщил Кейт Goal.