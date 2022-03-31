"Челси" не откажется от эмблемы Three на футболках

"Челси" не собирается отказываться от эмблемы своего титульного спонсора Three на игровых футболках.

Ранее в марте, когда владелец "Челси" Роман Абрамович подвергся суровым санкциям со стороны британского правительства, телекоммуникационная компания Three приостановила действие своего спонсорского контракта стоимостью 40 миллионов фунтов в год.



Three также попросила "Челси" убрать эмблему компании с игровых футболок команды Томаса Тухеля, но "синие" этого пока не сделали и не собираются делать до окончания сезона.



Как сообщает Daily Mail, это решение связано с тем, что условия специальной лицензии, по которой функционирует "Челси" под санкциями, не позволяет клубу запросить новую партию формы у технического спонсора Nike.



Автогигант Hyuindai, тоже приостановивший сотрудничество с "Челси", не просил убрать свою эмблему с рукавов, но этого "синие" тоже сделать не смогли бы.



По информации издания, "Челси" даже рассматривал возможность закрасить эмблему титульного спонсора баллончиком с краской или заклеить липкой лентой, но в итоге решил, что это непрактично, неаккуратно и может быть неудобно для игроков.