Каррагер опасается, что у Магуайра нет будущего в МЮ

Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер обрисовал мрачные перспективы для капитана "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Даже поездка в сборную Англии в этот международный перерыв не позволила Магуайру скрыться от критики, которой он подвергается весь сезон. Харри был освистан публикой "Уэмбли" перед товарищеским матчем против Кот-д'Ивуара в минувший вторник.



Каррагер связывает спад у Магуайра с "недостаточным авторитетом" и опасается, что самому дорогому защитнику в мире может на найтись места в планах нового главного тренера "Юнайтед", кто бы таковым ни стал.



"Я по-прежнему считаю, что Магуайр был очень хорош в "Юнайтед" — до этого сезона".



"С момента, как его купили за 80 миллионов фунтов, люди ожидали, что он произведет тот же эффект на "Юнайтед", как и Виргил Ван Дейк на "Ливерпуль". Это не помогло ему. "Юнайтед" переплатил, чтобы подписать его, но получил защитника не мирового уровня, а уровня сборной. Теперь же недовольство людей переходит в ярость каждый раз, когда "Юнайтед" проигрывает".



"Магуайру не удается переломить эту ситуацию из-за недостаточного авторитета в раздевалке "Юнайтед". С прошлого лета Магуайр вынужден оглядываться через плечо из-за дискуссий о том, он или Криштиану Роналду должен быть капитаном. Вместо того, чтобы подтвердить свой статус лидера, он показал недостаток лидерских качеств. И это повлияло на его игру".



"Добавьте к этому специфичные требования к современному центральному защитнику, что только усугубляет его положение. Элитные тренеры стремятся играть с высокой линией обороны. Кто бы ни пришел в "Юнайтед" этим летом, он будет играть именно так. Это не подходит Магуайру, особенно в свете недостаточно отлаженной командой игры "Юнайтед", из-за чего он часто оказывается уязвим. И это будет проблемой для него в будущем".



"Центральному защитнику проще прятать свои слабые стороны, когда команда глубоко обороняется. При высокой линии обороны делать это сложнее, и Магуайр стал легким козлом отпущения из-за проблем "Юнайтед", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.