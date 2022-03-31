"Ювентус" готов платить Погба только 160,000 фунтов в неделю

"Ювентус" готов вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, если тот согласится на значительное понижение зарплаты.

Ранее в своей карьере Погба провел четыре успешных сезона в "Ювентусе", отправившись в "Юнайтед" в 2016 году в статусе самого дорогого игрока в мире.



Сейчас от контракта Поля с "красными дьяволами" остается всего три месяца, и пока нет никаких предпосылок к тому, что 29-летний француз, тоскующий по трофеям, продлит свое пребывание на "Олд Траффорд".



Слухи о том, что Погба может вернуться в Турин, ходят давно, однако текущая зарплата Поля в 290 тысяч фунтов в неделю неподъемна для итальянского гранда.



Как утверждает Calciomercato, "Ювентус" готов платить Погба не более 8.5 млн. фунтов в год, что эквивалентно только 160 тыс. фунтов в неделю. Это совершенно не то, на что рассчитывает Поль, планируя уйти из "Юнайтед" свободным агентом.



Ровно такую же зарплату "Ювентус" предлагал своему нападающему Пауло Дибале, но тот отказался от продления контракта на невыгодных для себя условия и теперь должен покинуть Турин в конце сезона.