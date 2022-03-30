"Боруссия" признала, что не сможет перебить предложение "Сити" для Холанда

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке признал, что его клуб не в состоянии перебить предложение по личному контракту, которое "Манчестер Сити" может сделать нападающему Эрлингу Холанду.

Согласно слухам, "Боруссия" мечтает заключить новый контракт с Холандом, чтобы убрать пресловутый пункт о выкупе за 64 миллиона фунтов и сохранить норвежского бомбардира подольше.



Однако клуб из Дортмунда просто не может тягаться с "Сити", который готов платить Эрлингу около 500,000 фунтов в неделю.



"Я перестал комментировать слухи в медиа. Иначе мой день длился бы 36 часов".



"К данному моменту игрок не говорил нам ничего конкретного, и никто не обращался к нам. Однако мы не сможем состязаться в финансовом отношении, если насчет него обратится "Манчестер Сити", — сообщил Ватцке Bild.