Ван Нистелрой возглавил ПСВ

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Рууд Ван Нистелрой был назначен новым главным тренером ПСВ.

В бытность игроком Ван Нистелрой был одним из самых грозных нападающих Европы. Рууд провел пять успешных сезонов за "Юнайтед", выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Кубок Лиги.



Повесив бутсы на гвоздь в 2012 год, Ван Нистелрой провел два отдельных периода в качестве ассистента в сборной Голландии, а также работал с молодежью и резервной командой в ПСВ.



Ранее ходили слухи, что "Юнайтед" может использовать опыт Ван Нистелроя в Премьер-Лиге, сделав Рууда помощником Эрика Тен Хага, который метит на место главного тренера "красных дьяволов".



Однако Ван Нистелрой решил попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста и со следующего сезона будет руководить ПСВ, за который ему довелось поиграть с 1998 по 2001 год.



Добавим, контракт 45-летнего голландца с клубом из Эйндховена рассчитан до июня 2025.