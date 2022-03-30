МЮ оценивает стоимость назначения Тен Хага
"Манчестер Юнайтед" изучает вопрос компенсации за главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага.
Sky Sports может подтвердить, что на прошлой неделе — с разрешения "Аякса" — стартовали официальные переговоры между "Юнайтед" и Тен Хагом.
Сейчас "красные дьяволы" перешли к следующему этапу и оценивают, во сколько им обойдется приглашение 52-летнего голландца.
Используя неофициальные каналы, "Юнайтед" пытается установить, какие деньги ожидает получить "Аякс" за Тен Хага. Также "дьяволы" обсуждают, как и когда можно будет объявить о назначении, если выбор будет сделан в пользу Эрика.
Говорить о том, что "Юнайтед" официально предложил Тен Хагу работу или хотя бы сделал Эрика своим фаворитом, преждевременно.
Аналогичным образом "дьяволы" планируют проработать варианты с другими кандидатами. Например, приглашение Маурисио Почеттино из ПСЖ оценивается в 15-20 миллионов фунтов — если аргентинца, конечно, не уволят.
30.03.2022 20:00
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Последние комментарии:
физрук похетино им лучше подойдёт
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Ебать украинских скотов-нацистов,которые до сих пор воюют против вооруженных сил РФ! Ебать их поганых родителей,братьев,сестер,жен и детей! Вас ебучих свиней очень скоро не будет,либо будете ползать на коленях и делать то,что вам скажут))) Вы все поганое отродье)))
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https://www.euro-football.ru/article/1003063681/1004756667_aziatskiy_uklon_pochemu_uhod_iz_uefa_lish_dobet_rossiyskiy_futbol
РФС реально рассматривает вариант перехода в азиатскую федерацию?
Я в шоке. Десять длбоёбов в кремле просто взяли и поставили как ставку всю Россию, её репутацию, её экономику, каждого жителя страны, их будущее, втянув в международную авантюру своим военным вторжение в соседнюю страну. И есть люди, готовы всё терпеть, отказаться от гаджитов, технологии, техники, импортной еды, машин, перейти в азиатскую лигу, отказаться от денег, только чтобы не пойти против маленького, плешивого, бункерного карлитоса, который, мало того, что никакующий экономист, так ещё оказался и ужасный геополитик, не способный ничего сделать, кроме как закидывать деньгами своих "партнёров".
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Нахер Почетину. Тен Хаг предпочтительней.
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Заебись ,ой как заебись)))
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