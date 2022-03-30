МЮ оценивает стоимость назначения Тен Хага

"Манчестер Юнайтед" изучает вопрос компенсации за главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага.

Sky Sports может подтвердить, что на прошлой неделе — с разрешения "Аякса" — стартовали официальные переговоры между "Юнайтед" и Тен Хагом.



Сейчас "красные дьяволы" перешли к следующему этапу и оценивают, во сколько им обойдется приглашение 52-летнего голландца.



Используя неофициальные каналы, "Юнайтед" пытается установить, какие деньги ожидает получить "Аякс" за Тен Хага. Также "дьяволы" обсуждают, как и когда можно будет объявить о назначении, если выбор будет сделан в пользу Эрика.



Говорить о том, что "Юнайтед" официально предложил Тен Хагу работу или хотя бы сделал Эрика своим фаворитом, преждевременно.



Аналогичным образом "дьяволы" планируют проработать варианты с другими кандидатами. Например, приглашение Маурисио Почеттино из ПСЖ оценивается в 15-20 миллионов фунтов — если аргентинца, конечно, не уволят.