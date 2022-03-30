МЮ оценивает стоимость назначения Тен Хага

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" изучает вопрос компенсации за главного тренера "Аякса" Эрика Тен Хага.

Sky Sports может подтвердить, что на прошлой неделе — с разрешения "Аякса" — стартовали официальные переговоры между "Юнайтед" и Тен Хагом.

Сейчас "красные дьяволы" перешли к следующему этапу и оценивают, во сколько им обойдется приглашение 52-летнего голландца.

Используя неофициальные каналы, "Юнайтед" пытается установить, какие деньги ожидает получить "Аякс" за Тен Хага. Также "дьяволы" обсуждают, как и когда можно будет объявить о назначении, если выбор будет сделан в пользу Эрика.

Говорить о том, что "Юнайтед" официально предложил Тен Хагу работу или хотя бы сделал Эрика своим фаворитом, преждевременно.

Аналогичным образом "дьяволы" планируют проработать варианты с другими кандидатами. Например, приглашение Маурисио Почеттино из ПСЖ оценивается в 15-20 миллионов фунтов — если аргентинца, конечно, не уволят.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 347

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  1. alexomck 30.03.2022 20:24 # alexomck
    физрук похетино им лучше подойдёт

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  2. mendieta 30.03.2022 20:23 # mendieta
    Ебать украинских скотов-нацистов,которые до сих пор воюют против вооруженных сил РФ! Ебать их поганых родителей,братьев,сестер,жен и детей! Вас ебучих свиней очень скоро не будет,либо будете ползать на коленях и делать то,что вам скажут))) Вы все поганое отродье)))

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  3. hachidlo 30.03.2022 20:17 # hachidlo
    https://www.euro-football.ru/article/1003063681/1004756667_aziatskiy_uklon_pochemu_uhod_iz_uefa_lish_dobet_rossiyskiy_futbol

    РФС реально рассматривает вариант перехода в азиатскую федерацию?
    Я в шоке. Десять длбоёбов в кремле просто взяли и поставили как ставку всю Россию, её репутацию, её экономику, каждого жителя страны, их будущее, втянув в международную авантюру своим военным вторжение в соседнюю страну. И есть люди, готовы всё терпеть, отказаться от гаджитов, технологии, техники, импортной еды, машин, перейти в азиатскую лигу, отказаться от денег, только чтобы не пойти против маленького, плешивого, бункерного карлитоса, который, мало того, что никакующий экономист, так ещё оказался и ужасный геополитик, не способный ничего сделать, кроме как закидывать деньгами своих "партнёров".

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  4. progressive 30.03.2022 20:06 # progressive
    Нахер Почетину. Тен Хаг предпочтительней.

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  5. jirrort 30.03.2022 20:04 # jirrort
    Заебись ,ой как заебись)))

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