Тодд Бели уже планирует перестройку "Стэмфорд Бридж"

Американский миллиардер Тодд Бели пытается выиграть гонку за право стать новым хозяином "Челси", начав планировать перестройку "Стэмфорд Бридж".

Напомним, Бели — один из четырех претендентов, которые были отобраны нынешним владельцем "Челси" Романом Абрамовичем.



Этим четырем претендентам было сказано, что для заключения сделки они должны взять на себя обязательства на 1 миллиард фунтов по улучшению инфраструктуры клуба, включая перестройку стадиона.



Козырем Бели, совладельца "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", является то, что его соратником является Джонатан Голдстейн, который профессионально занимается недвижимостью.



Как сообщает Evening Standard, Бели и Голдстейн уже общаются с Дэвидом Хикери, который отвечал за проект перестройки "Стэмфорд Бридж" при Абрамовиче. Тот проект был свернут несколько лет назад, когда Роман не смог продлить свою британскую визу.



Учитывая такое развитие событий, можно предположить, что Бели становится фаворитом в борьбе за лондонский клуб.