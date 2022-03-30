МЮ может включить Мартиаля в сделку по Кейну

"Манчестер Юнайтед" изучает возможность включения своего нападающего Антони Мартиаля в сделку по приобретению Харри Кейна из "Тоттенхэма".

Приглашение нападающего топ-уровня является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето, и Кейн — цель номер один "красных дьяволов" по укреплению этой позиции.



Однако в июле Кейну исполнится уже 29, а "Тоттенхэм" оценивает своего бомбардира в сумму свыше 100 миллионов фунтов. Учитывая это, согласование сделки выглядит проблематичным, но фактор Мартиаля может помочь достижению компромисса.



Как утверждает ESPN, в прошлом "шпоры" уже делали запросы насчет Антони, который вторую половину этого сезона проводит в аренде в "Севилье", где забил один гол в восьми сыгранных матчах.



Мартиаль едва ли останется в "Севилье" насовсем, учитывая свою высокую стоимость и внушительную зарплату, но и возвращаться на скамейку запасных "Юнайтед" он не хочет, так что вариант с "Тоттенхэмом" может заинтересовать 26-летнего француза.



Добавим, контракт экс-игрока "Монако" с "Юнайтед" рассчитан до 2024 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.