МЮ может включить Мартиаля в сделку по Кейну
"Манчестер Юнайтед" изучает возможность включения своего нападающего Антони Мартиаля в сделку по приобретению Харри Кейна из "Тоттенхэма".
Приглашение нападающего топ-уровня является одним из приоритетов для "Юнайтед" на грядущее лето, и Кейн — цель номер один "красных дьяволов" по укреплению этой позиции.
Однако в июле Кейну исполнится уже 29, а "Тоттенхэм" оценивает своего бомбардира в сумму свыше 100 миллионов фунтов. Учитывая это, согласование сделки выглядит проблематичным, но фактор Мартиаля может помочь достижению компромисса.
Как утверждает ESPN, в прошлом "шпоры" уже делали запросы насчет Антони, который вторую половину этого сезона проводит в аренде в "Севилье", где забил один гол в восьми сыгранных матчах.
Мартиаль едва ли останется в "Севилье" насовсем, учитывая свою высокую стоимость и внушительную зарплату, но и возвращаться на скамейку запасных "Юнайтед" он не хочет, так что вариант с "Тоттенхэмом" может заинтересовать 26-летнего француза.
Добавим, контракт экс-игрока "Монако" с "Юнайтед" рассчитан до 2024 года и предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
30.03.2022 18:00
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Марса легко отдать можно, только на хрена он им. У Кейна два больших минуса - цена и возраст. Но, если его купят будет очень круто, хотя его стата ухудшается, ну года три должен ещё поиграть на хорошем уровне.
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