Кавани возвращается из сборной Уругвая с травмой

Эдинсон Кавани Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Уругвая.

Накануне Кавани поспособствовал победе уругвайцев над Чили со счетом 0:2 в рамках отбора к ЧМ-2022, но сыграл только 29 минут.

Эдинсон был вынужденно заменен на Луиса Суареса и теперь возвращается в свой клуб, чтобы первым делом показать медикам свое мышечное повреждение правой ноги.

Как передает уругвайское издание Tenfield, 35-летний нападающий пропустит минимум один ближайший матч "Юнайтед". Речь идет о субботнем поединке Премьер-Лиги против "Лестера".

Добавим, что в этом сезоне Кавани сыграл чуть более 600 минут за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, гораздо больше времени проводя в лазарете или на скамейке запасных.


Метки Кавани, Манчестер Юнайтед, сборная Уругвая, травмы

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 17:00

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