Кавани возвращается из сборной Уругвая с травмой

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани получил травму икроножной мышцы в матче за сборную Уругвая.

Накануне Кавани поспособствовал победе уругвайцев над Чили со счетом 0:2 в рамках отбора к ЧМ-2022, но сыграл только 29 минут.



Эдинсон был вынужденно заменен на Луиса Суареса и теперь возвращается в свой клуб, чтобы первым делом показать медикам свое мышечное повреждение правой ноги.



Как передает уругвайское издание Tenfield, 35-летний нападающий пропустит минимум один ближайший матч "Юнайтед". Речь идет о субботнем поединке Премьер-Лиги против "Лестера".



Добавим, что в этом сезоне Кавани сыграл чуть более 600 минут за "Юнайтед" в Премьер-Лиге, гораздо больше времени проводя в лазарете или на скамейке запасных.