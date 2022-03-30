Оскорбивший Рэшфорда фанат сел в тюрьму

Маркус Рэшфорд 19-летний болельщик сборной Англии Джастин Ли Прайс был приговорен к шести неделям тюрьмы за оскорбление нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда на расовой почве.

Прошлым летом Рэшфорд в составе сборной Англии потерпел поражение от Италии в финале Евро-2020, совершив один из промахов в серии послематчевых пенальти.

После того матча на "Уэмбли" Маркус, как и несколько его партнеров по национальной команде, подверглись массовым оскорблениям в социальных сетях.

Одного из оскорблявших полиции удалось вычислить. Им оказался юноша из Вустера, пытавшийся уйти от ответственности, сменив юзернейм в твиттере.

Во время первого допроса Прайс отрицал свою вину, но под давлением офицеров и своей мамы все же сознался в содеянном.

Как сообщает Daily Mirror, сегодня Прайс предстал перед магистратским судом Киддерминстера, который признал его виновным, приговорив к реальному тюремному заключению. Юноша был сразу взят под стражу и отправился отбывать установленный срок в шесть недель.

В своем нецензурном твите, опубликованном 11 июля прошлого года, Прайс оскорблял Рэшфорда и утверждал, что тот пенальти реализовала бы даже его мертвая бабушка.

Твит оскорбившего Рэшфорда фаната


Метки Евро-2020, Манчестер Юнайтед, расизм, Рэшфорд, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 16:00

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