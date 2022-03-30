Клубы Премьер-Лиги обсудят возвращение к пяти заменам в четверг

В ближайший четверг клубы Премьер-Лиги обсудят возвращение к пяти заменам.

Напомним, пять замен были введены в мае 2020 в связи с пандемией коронавируса. Но, доиграв остаток того сезона, в преддверии 2020/21 Премьер-Лига вернулась к традиционным трем заменам — в отличие от остальной Европы.



С тех пор тренеры больших команд, включая Юргена Клоппа из "Ливерпуля" и Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити", неоднократно пытались поднять эту тему, но безуспешно.



В ближайший четверг состоится очередная виртуальная встреча боссов 20 клубов Премьер-Лиги, и возвращение к пяти заменам является одним из вопросов на повестке дня.



BBC не ожидает, что этот вопрос будет выставлен на голосование, однако боссы клубов будут дискутировать на эту тему, четко понимая, что пять замен в остальной Европе — это теперь навсегда.