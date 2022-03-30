Динь рассказал о своем конфликте с Бенитесом

Левый защитник "Астон Виллы" Люка Динь пролил свет на свой конфликт с бывшим главным тренером "Эвертона" Рафаэлем Бенитесом.

Выиграв только один матч в Премьер-Лиге с октября, в середине января Бенитес был уволен из "Эвертона". Незадолго до своего ухода Рафаэль поссорился с Динем и продал того в "Виллу".



По словам Диня, он никогда не отказывался играть, а просто сделал замечание насчет тактики Бенитеса. Люка считает, что Рафаэль изначально не годился для "ирисок".



"Наши отношения нельзя было назвать хорошими. Было сложно оказаться отстраненным от коллектива на месяц. Это беспрецедентная ситуация в моей карьере. Но моя семья и мои партнеры по команде поддерживали меня".



"Я продолжал трудиться и никогда не отказывался играть. Это был способ для него (Бенитеса) защитить себя. Я никогда не просил так поступать со мной. Люди, которые знают меня в клубе, знают, что у меня все было очень хорошо".



"Я думал, что наша команда может гораздо больше владеть мячом благодаря своему мастерству. Он задал вопрос, я дал ему свой ответ. Я знаю свое место. Я чувствовал, что вправе выразить свои чувства и чувства других игроков".



"Коллектив был единодушен в своем мнении. То, чем все закончилось, доказало мою правоту, потому что его уволили из-за плохих результатов. Думаю, у него также была плохая философия. Он не подходил "Эвертону", — сообщил Динь L'Equipe.