Паркер предупредил МЮ, что выгодно продать Рэшфорда не получится

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер уверен, что "красным дьяволам" не удастся выгодно продать нападающего Маркуса Рэшфорда.

Этот сезон складывается неудачно для 24-летнего Рэшфорда, который забил лишь пять голов в 26 матчах за "Юнайтед" во всех соревнованиях.



В прессе ходят слухи, что Маркус может покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом, однако Паркер не думает, что продажа сбавившего игрока, чей контракт истекает в 2024 году, принесет много денег "красным дьяволам".



"Если Маркус Рэшфорд будет продан, то будет продан дешево. В данный момент времени невозможно задирать цену за него, потому что его игра никуда не годится. Люди скажут: "Мы возьмем его, но мы не знаем, что получим, поэтому зачем платить большие деньги?"



"Когда сезон закончится, ему нужно будет обсудить с новым тренером, чего тот хочет от него. Если он не годится для "Манчестер Юнайтед", то не годится ни для кого (из больших команд). Он не будет им интересен, даже с точки зрения пиара, если честно".



"Я видел его недавно, и он очень, очень плох. Если смотреть на развитие его карьеры, то сейчас он должен быть основным игроком сборной Англии. Но его даже не вызывают, и это справедливо, потому что он играет недостаточно хорошо для сборной Англии", — цитирует Паркера Daily Mirror.