Фердинанд назвал трех лучших голкиперов в мире

Эдуар Менди Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех лучших голкиперов в мире на данный момент.

По мнению Фердинанда, лучшие голкиперы в мире сейчас выступают в Премьер-Лиге. В топ-3 Рио не включает ни Тибо Куртуа из "Реала", ни Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ, ни Мануэля Нойера из "Баварии".

Особенно Фердинанд восхищается первым номером "Челси" Эдуаром Менди, который за последний год выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира, а также Кубок Африки.

"Знаю, люди скажут, что у меня предвзятое отношение к Премьер-Лиге, но если бы я выбирал лучших голкиперов в мире прямо сейчас, то в мои топ-3 вошли бы Менди, Эдерсон и, учитывая его текущую форму, Де Хеа".

"На мой взгляд, Менди выделяется. Последний год он был безупречен", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.


Метки Менди, Фердинанд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 30.03.2022 13:29 # meshuggah
    Менди Император!

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  2. jirrort 30.03.2022 13:27 # jirrort
    Четко попустил привозалиссона

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  3. vals1702 30.03.2022 12:42 # vals1702
    Аллисон Нойер Куртуа лучшие

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  4. pamirbarkhorog 30.03.2022 12:38 # pamirbarkhorog
    Типичный манкоб....дерьмо...

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  5. yamateh 30.03.2022 12:34 # yamateh
    Кто первый номер в Бразилии?

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  6. liverpool888 30.03.2022 12:12 # liverpool888
    Зря вы так об Алиссоне.
    Это наш невоспетый герой. Должен получать награду лучшему игроку клуба за март месяц. Он настолько непринужденно устраняет по паре голевых моментов за матч, что для нас это стало обыденной вещью.
    Иногда бесят его затяжки при розыгрыше мяча ногами, будто играет с огнём, но в остальном топ.
    У де Хеа с МЮ странная история. Когда клуб не блещет, то де Хеа один из лучших, но когда клуб в ударе, то Давид чудит. Им бы засинхрониться)
    По Куртуа согласен, только его мастерство оставляло Реал в игре с ПСЖ до начала камбека.
    Ну раз тема про вратарей, то выделил бы Рамсдейла - он способен стать основным стражем в сборной Англии и надолго закрыть вратарский вопрос в Арсенале.

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