Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал трех лучших голкиперов в мире на данный момент.

По мнению Фердинанда, лучшие голкиперы в мире сейчас выступают в Премьер-Лиге. В топ-3 Рио не включает ни Тибо Куртуа из "Реала", ни Джанлуиджи Доннарумму из ПСЖ, ни Мануэля Нойера из "Баварии".



Особенно Фердинанд восхищается первым номером "Челси" Эдуаром Менди, который за последний год выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы, клубный Чемпионат Мира, а также Кубок Африки.



"Знаю, люди скажут, что у меня предвзятое отношение к Премьер-Лиге, но если бы я выбирал лучших голкиперов в мире прямо сейчас, то в мои топ-3 вошли бы Менди, Эдерсон и, учитывая его текущую форму, Де Хеа".



"На мой взгляд, Менди выделяется. Последний год он был безупречен", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.