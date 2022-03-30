Пепе определится со своим будущим летом

Вингер "Арсенала" Николя Пепе заявил, что примет решение насчет своего будущего после окончания сезона.

В 2019 году Пепе стал рекордным приобретением в истории "Арсенала", перебравшись из "Лилля" за 72 миллиона фунтов, но пока лишь проблесками показывает свой талант.



В этом сезоне Николя отметился только пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги, в связи с чем у 26-летнего ивуарийца уже состоялся разговор с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Однако решение будет принято только летом.



"Я сосредоточен на концовке сезона и на достижении поставленной клубом цели — попадании в Лигу Чемпионов. Затем мы посмотрим, что произойдет. Когда команда побеждает, тренеру сложно тасовать состав".



"Микель Артета объяснил это мне, и он знает, как упорно я тружусь. Дело также в общении — непросто понимать друг друга, когда есть языковой барьер. Это тяжелый сезон для меня. Конечно, я разочарован, что не играю. Никому из игроков не нравится, когда он не играет, но я должен уважать решение тренера, и в данный момент команда выступает хорошо".



"Я прибавил с момента переезда в Англию. Английский футбол полностью отличается от французского футбола, особенно в плане темпа матчей. Мне пришлось адаптироваться физически, и я чувствую, что сделал это", — цитирует Пепе Daily Mirror.