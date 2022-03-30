Инс: "Беллингем способен стать игроком мирового уровня"

Джуд Беллингем Экс-звезда сборной Англии Пол Инс заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем способен стать игроком мирового уровня.

Накануне 18-летний Беллингем провел свой 12-й матч за английскую сборную, поучаствовав в разгроме Кот-д'Ивуара со счетом 3:0 и заслужив лестные отзывы своей игрой.

Инс считает, что Беллингем способен многого достичь в своей карьере, но сразу предупреждает, что Джуд только в начале своего пути.

"У него огромные перспективы. У его есть все атрибуты, которые вы ищете в игроке мирового уровня, хотя люди очень легко бросаются словами "мировой уровень".

"Ему лишь важно сохранять почву под ногами. То же самое я говорил про Деклана Райса. Они на ранних стадиях своих карьер. Им предстоит проделать очень, очень большой путь".

"Если ты сможешь играть на высочайшем уровне 10-15 лет, значит ты станешь игроком мирового уровня, великим игроком. За год или два этого не достичь", — сообщил Инс Sky Sports.


Метки Беллингем, Боруссия, Инс, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 10:00

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  1. restor 30.03.2022 10:22 # restor
    Между Райсом и Джудом 5 лет разницы. Беллингемом интересуются во всей Европе, Райсом только в Англии.
    Джуд уже ближе к мировому топу, нежели Райс.

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