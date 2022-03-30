Инс: "Беллингем способен стать игроком мирового уровня"

Экс-звезда сборной Англии Пол Инс заявил, что полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем способен стать игроком мирового уровня.

Накануне 18-летний Беллингем провел свой 12-й матч за английскую сборную, поучаствовав в разгроме Кот-д'Ивуара со счетом 3:0 и заслужив лестные отзывы своей игрой.



Инс считает, что Беллингем способен многого достичь в своей карьере, но сразу предупреждает, что Джуд только в начале своего пути.



"У него огромные перспективы. У его есть все атрибуты, которые вы ищете в игроке мирового уровня, хотя люди очень легко бросаются словами "мировой уровень".



"Ему лишь важно сохранять почву под ногами. То же самое я говорил про Деклана Райса. Они на ранних стадиях своих карьер. Им предстоит проделать очень, очень большой путь".



"Если ты сможешь играть на высочайшем уровне 10-15 лет, значит ты станешь игроком мирового уровня, великим игроком. За год или два этого не достичь", — сообщил Инс Sky Sports.