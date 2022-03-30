"Брентфорд" уверен в продлении контракта с Эриксеном

Кристиан Эриксен "Брентфорд" уверен в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Именно "пчел" Эриксен выбрал, когда решил возобновить свою игровую карьеру после перенесенной прошлым летом остановки сердца в матче Евро-2020.

Кристиан присоединился к "Брентфорду" в январе, заключив контракт до конца сезона. 30-летний полузащитник сыграл уже три матча в Премьер-Лиге, благодаря чему вернулся в сборную Дании.

Как сообщает The Times, "Брентфорд" не просто хочет продлить сотрудничество с Эриксеном, но и уверен, что это случится. Возможность работать с Томасом Франком и другими своими соотечественниками из числа игроков по-прежнему выглядит привлекательной для Кристиана.

Однако "Брентфорд" пока не делал предложение Эриксену по новой сделке. Сперва "пчелам" нужно решить задачу по выживанию в Премьер-Лиге.

Добавим, свое возвращение в датскую сборную Эриксен отметил двумя голами в двух матчах в этот международный перерыв.


Метки Брентфорд, контракты, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 09:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 30.03.2022 09:27 # sausage
    Кристиан красавец! Вчера забил на стадионе в Копенгагене, где ему как раз с сердцем плохо стало. Это вам не какой-нибудь Погба с депрессией или ранимый Лукаку. В субботу будет пенсов дрючить.

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