"Брентфорд" уверен в продлении контракта с Эриксеном

"Брентфорд" уверен в продлении контракта с полузащитником Кристианом Эриксеном.

Именно "пчел" Эриксен выбрал, когда решил возобновить свою игровую карьеру после перенесенной прошлым летом остановки сердца в матче Евро-2020.



Кристиан присоединился к "Брентфорду" в январе, заключив контракт до конца сезона. 30-летний полузащитник сыграл уже три матча в Премьер-Лиге, благодаря чему вернулся в сборную Дании.



Как сообщает The Times, "Брентфорд" не просто хочет продлить сотрудничество с Эриксеном, но и уверен, что это случится. Возможность работать с Томасом Франком и другими своими соотечественниками из числа игроков по-прежнему выглядит привлекательной для Кристиана.



Однако "Брентфорд" пока не делал предложение Эриксену по новой сделке. Сперва "пчелам" нужно решить задачу по выживанию в Премьер-Лиге.



Добавим, свое возвращение в датскую сборную Эриксен отметил двумя голами в двух матчах в этот международный перерыв.