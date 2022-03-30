Коллимор советует Алли подумать о завершении карьеры

Экс-игрок "Ливерпуля" Стэн Коллимор посоветовал полузащитнику "Эвертона" Деле Алли подумать о завершении игровой карьеры.

Сейчас Алли является бледной тенью того игрока, который блистал в "Тоттенхэме" три года назад при Маурисио Почеттино.



Даже смена клуба в январе никак не помогла Деле — 25-летний англичанин еще не попадал в стартовый состав "Эвертона".



Коллимор считает, что прежде всего Алли должен разобраться в себе. Стэн подозревает, что Деле просто разлюбил футбол.



"Деле должен ответить на ряд серьезных вопросов, ответить себе. Спроси себя: "Ты вообще хочешь играть в футбол на профессиональном уровне, или будет лучше закончить с этим?"



"Возможно, Деле решит, что больше не любит футбол. Тогда иди и найди себе другую страсть вместо того, чтобы жульничать и устраивать этот цирк в клубах Премьер-Лиги".



"Он жульничает с фанатами, клубами и тренерами этих клубов. Ему пророчили славу лучшего полузащитника в Европе, а теперь люди сомневаются, соответствует ли он уровню Премьер-Лиги. Ответить на это может только сам Деле".



"Посмотри в зеркало и честно скажи: "Ты хочешь быть профессионалом или нет?" Не нужно дрейфовать еще пять лет, потому что это было бы преступлением против его таланта", — сообщил Коллимор Daily Mirror.