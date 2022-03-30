Туре рассказал, что не может связаться с Гвардиолой, но общается с Клоппом

Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что не контактирует с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, зато регулярно общается с его коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".

Туре стал настоящей легендой "Сити", в свое время выиграв с "горожанами" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



В своем заключительном сезоне на "Этихад" Яя отметился лишь одним появлением в стартовом составе, да и то случилось в последнем домашнем матче, когда очередной титул уже был оформлен.



После ухода из "Сити" Туре в сердцах предположил, что Гвардиола его невзлюбил из-за цвета кожи. С тех пор Яя неоднократно пытался связаться с каталонцем, чтобы извиниться, но так и не был услышан.



"Я оставил это в прошлом и недостаток общения связываю с ковидом. Я бы хотел увидеться с ним. Я был бы рад этому. Мне нужно общаться с людьми, которые имеют страсть к футболу. Я не контактировал с ним, потому что у меня нет его номера", — сообщил Туре The Times.



Совсем другие отношения у ивуарийца, который сейчас трудится тренером в академии "Тоттенхэма", с Клоппом.



"После матчей, когда Клопп побеждает, я пишу ему, и он этому рад. Он всегда отвечает на мои сообщения и приглашает увидеться. Думаю, это парень не знает, что такое отдых, он обожает футбол. Он классный парень", — добавил Туре.