Туре рассказал, что не может связаться с Гвардиолой, но общается с Клоппом
Легенда "Манчестер Сити" Яя Туре признался, что не контактирует с главным тренером "горожан" Хосепом Гвардиолой, зато регулярно общается с его коллегой Юргеном Клоппом из "Ливерпуля".
Туре стал настоящей легендой "Сити", в свое время выиграв с "горожанами" три титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.
В своем заключительном сезоне на "Этихад" Яя отметился лишь одним появлением в стартовом составе, да и то случилось в последнем домашнем матче, когда очередной титул уже был оформлен.
После ухода из "Сити" Туре в сердцах предположил, что Гвардиола его невзлюбил из-за цвета кожи. С тех пор Яя неоднократно пытался связаться с каталонцем, чтобы извиниться, но так и не был услышан.
"Я оставил это в прошлом и недостаток общения связываю с ковидом. Я бы хотел увидеться с ним. Я был бы рад этому. Мне нужно общаться с людьми, которые имеют страсть к футболу. Я не контактировал с ним, потому что у меня нет его номера", — сообщил Туре The Times.
Совсем другие отношения у ивуарийца, который сейчас трудится тренером в академии "Тоттенхэма", с Клоппом.
"После матчей, когда Клопп побеждает, я пишу ему, и он этому рад. Он всегда отвечает на мои сообщения и приглашает увидеться. Думаю, это парень не знает, что такое отдых, он обожает футбол. Он классный парень", — добавил Туре.
30.03.2022 07:00
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