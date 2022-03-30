Саутгейт раскритиковал английских фанатов за освистывание Магуайра

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскритиковал реакцию фанатов своей команды на защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

Во вторник вечером Магуайр помог англичанам разгромить сборную Кот-д'Ивуара в товарищеском матче на "Уэмбли" со счетом 3:0, сыграв все 90 минут.



Но когда перед началом матча диктор по стадиону объявлял составы команд и произнес имя Харри, трибуны отреагировали на это гулом негодования и свистом, и Саутгейта это возмущает.



"Думаю, такая реакция смехотворна. Абсолютно смехотворна. Он абсолютно феноменальным образом выступает за нас, так что я этого не понимаю".



"Мы либо можем быть все вместе, либо никак. Кто бы ни надевал футболку сборной Англии, вы должны поддерживать его, а играть на таком уровне, как играет он, можно только с полной самоотдачей, так что я этого не понимаю".



"Он был практически безошибочен, подключившись в эпизоде с первым голом и поучаствовав во втором. У нас совершенно сплоченная команда. Мы понимаем, что у людей бывают сложные моменты, но он игрок топ-уровня, и он преодолеет это".



"Помню, несколько десятилетний назад игроков в футболке сборной Англии освистывали. Это недопустимо, я никогда этого не понимал. Фанаты всегда должны поддерживать свою команду", — сообщил Саутгейт Sky Sports.