"Челси" готов продать Вернера за 33 млн. фунтов

Тимо Вернер "Челси" установил цену в 33 миллиона фунтов за нападающего Тимо Вернера, желающего покинуть клуб.

Во время этого международного перерыва Вернер намекнул, что в его проблемах с адаптацией к Премьер-Лиге виноват игровой стиль главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.

Как утверждает немецкое издание Sport1, на "Стэмфорд Бридж" уже осведомлены о желании Тимо уйти грядущим летом и не собираются этому мешать.

Однако "синие" потребуют за Вернера минимум 33 млн. фунтов, что примерно в полтора раза меньше тех денег, за которые Тимо покупался у "РБ Лейпциг" два года назад.

Одним из возможных направлений для 26-летнего игрока сборной Германии, забившего только один гол в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, ранее называлась дортмундская "Боруссия".


Метки Вернер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 30.03.2022 00:05

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  1. ensiferum 30.03.2022 01:05 # ensiferum
    Нет смысла продавать эту хламину, лучше обменять на кого-то.

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  2. yela 30.03.2022 00:08 # yela
    Такое же тупое днище, как и российский солдат

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  3. jirrort 30.03.2022 00:08 # jirrort
    U М П Е Р А Т О Р Ы

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