"Челси" готов продать Вернера за 33 млн. фунтов

"Челси" установил цену в 33 миллиона фунтов за нападающего Тимо Вернера, желающего покинуть клуб.

Во время этого международного перерыва Вернер намекнул, что в его проблемах с адаптацией к Премьер-Лиге виноват игровой стиль главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.



Как утверждает немецкое издание Sport1, на "Стэмфорд Бридж" уже осведомлены о желании Тимо уйти грядущим летом и не собираются этому мешать.



Однако "синие" потребуют за Вернера минимум 33 млн. фунтов, что примерно в полтора раза меньше тех денег, за которые Тимо покупался у "РБ Лейпциг" два года назад.



Одним из возможных направлений для 26-летнего игрока сборной Германии, забившего только один гол в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, ранее называлась дортмундская "Боруссия".