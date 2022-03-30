"Челси" готов продать Вернера за 33 млн. фунтов
"Челси" установил цену в 33 миллиона фунтов за нападающего Тимо Вернера, желающего покинуть клуб.
Во время этого международного перерыва Вернер намекнул, что в его проблемах с адаптацией к Премьер-Лиге виноват игровой стиль главного тренера "Челси" Томаса Тухеля.
Как утверждает немецкое издание Sport1, на "Стэмфорд Бридж" уже осведомлены о желании Тимо уйти грядущим летом и не собираются этому мешать.
Однако "синие" потребуют за Вернера минимум 33 млн. фунтов, что примерно в полтора раза меньше тех денег, за которые Тимо покупался у "РБ Лейпциг" два года назад.
Одним из возможных направлений для 26-летнего игрока сборной Германии, забившего только один гол в 14 матчах этого сезона Премьер-Лиги, ранее называлась дортмундская "Боруссия".
30.03.2022 00:05
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Нет смысла продавать эту хламину, лучше обменять на кого-то.
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Такое же тупое днище, как и российский солдат
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U М П Е Р А Т О Р Ы
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