Сборная Англии разгромила ивуарийцев

Олли Уоткинс и Рахим Стерлинг Сборная Англии в доминирующей манере разобралась с Кот-д'Ивуаром, разгромив африканцев в товарищеском матче со счетом 3:0.

Относительно волевой победы 2:1 над Швейцарией в прошлую пятницу из стартового состава "трех львов" уцелел только защитник Бен Уайт. Впервые в карьере с первых минут за национальную команду вышли Тайрик Митчелл и Олли Уоткинс.

Хозяева "Уэмбли" принялись оказывать давление с самого начала матча и на 15-й минуте впервые приблизились ко взятию ворот. Джек Грилиш коротким пасом нашел в штрафной Джуда Беллингема, но удар того был переведен голкипером в штангу.

Продолжив нагнетать давление, около получасовой отметки англичане все-таки открыли счет. Рахим Стерлинг классно разобрался с оппонентом на левом краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Уоткинс лишь подставил ногу — 1:0.

Ивуарийцы ничем не ответили на пропущенный гол. Напротив, хозяева почувствовали себя еще увереннее и стали регулярно пристреливаться.

На 40-й минуте положение гостей только усугубилось, потому что экс-защитник "Тоттенхэма" Серж Орье оставил свою команду вдесятером, получив вторую желтую карточку.

Англичанам удалось реализовать численное преимущество еще до перерыва. Активный Стерлинг взял игру на себя, вошел в штрафную и пробил. Голкипер мяч отразил, но Грилиш тут же предоставил Рахиму вторую попытку — 2:0.

Второй тайм начался с того, что Беллингем упал в чужой штрафной. Обратившись к VAR, рефери не стал назначать пенальти.

Вскоре последовали многочисленные замены, которые слегка нарушили игру англичан. Подопечные Гарета Саутгейта по-прежнему доминировали, но действовали слишком медленно и недостаточно изобретательно, чтобы угрожать воротам окопавшегося возле своей штрафной соперника.

Однако второй тайм не остался без голов. Уже в компенсированное время Тайрон Мингс пробил головой с отскоком от газона после подачи Филом Фоденом углового — 3:0.

Второй тайм получился весьма скучным, однако нужно учитывать товарищеский характер матча и удаление у ивуарийцев. В первом тайме англичане уверенно доказали, что они лучше.

Сборная Англии — сборная Кот-д'Ивуара — 3:0 (2:0)

Голы: Уоткинс 30, Стерлинг 45, Мингс 90.

Англия: Поуп, Уайт (Уолкер-Питерс 45), Мингс, Магуайр, Митчелл (Шоу 62), Беллингем, Райс, Уорд-Проуз (Галлахер 80), Стерлинг (Фоден 62), Уоткинс (Кейн 62), Грилиш (Смит-Роу 62).

Кот-д'Ивуар: Сангаре, Камара, Дели, Байи (Агбаду 45), Орье, Сери (Акуоку 90), Кесси, Градель (Кулибали 45), Корне (Конан 64), Пепе (Вилли Боли 45), Алле (Йоан Боли 86).

Предупреждения: Орье, Сери.

Удаление: Орье 40.


Метки обзор матча, сборная Англии, Сборная Кот-д'Ивуара

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 23:45

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  1. lexa-arsenal 30.03.2022 01:12 # lexa-arsenal
    Пидарас

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  2. takernotagiver 30.03.2022 00:53 # takernotagiver
    Оказывается злость хохла можно сбить гимном России )
    https://youtu.be/b2CaBgysCN4

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  3. ian 30.03.2022 00:50 # ian
    29.03.2022 22:45 #
    skydreams
    с моего дилетантского взгляда, план был такой - в пророссийских городах войска рф встречают с цветами. в Киеве тоже помогают, за первые пару дней свергают рук-во и ставят своих. кто в западной украине выёбывается - тех кормят ракетами.

    кто вообще за пару дней страны захватывает, да при этом ещё и на кресла успевают посадить нужных людей?
    Когда пишете такое, то не обижайтесь, если вам не ответят.

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  4. true-manc 30.03.2022 00:13 # true-manc
    > Стерлинг 45

    КОРОЛЬ!!!

    а скузня, как обычно, 0 вклада в победу сборной, ору от никчемности лузерпуков)

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  5. aliluya-nn 30.03.2022 00:00 # aliluya-nn
    Поляки прошли на ЧМ ..не зря видать зассали против сб. России играть ..добились своей цели, пусть и позорно немного

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