Сборная Англии разгромила ивуарийцев

Сборная Англии в доминирующей манере разобралась с Кот-д'Ивуаром, разгромив африканцев в товарищеском матче со счетом 3:0.

Относительно волевой победы 2:1 над Швейцарией в прошлую пятницу из стартового состава "трех львов" уцелел только защитник Бен Уайт. Впервые в карьере с первых минут за национальную команду вышли Тайрик Митчелл и Олли Уоткинс.



Хозяева "Уэмбли" принялись оказывать давление с самого начала матча и на 15-й минуте впервые приблизились ко взятию ворот. Джек Грилиш коротким пасом нашел в штрафной Джуда Беллингема, но удар того был переведен голкипером в штангу.



Продолжив нагнетать давление, около получасовой отметки англичане все-таки открыли счет. Рахим Стерлинг классно разобрался с оппонентом на левом краю штрафной, после чего прострелил во вратарскую, где Уоткинс лишь подставил ногу — 1:0.



Ивуарийцы ничем не ответили на пропущенный гол. Напротив, хозяева почувствовали себя еще увереннее и стали регулярно пристреливаться.



На 40-й минуте положение гостей только усугубилось, потому что экс-защитник "Тоттенхэма" Серж Орье оставил свою команду вдесятером, получив вторую желтую карточку.



Англичанам удалось реализовать численное преимущество еще до перерыва. Активный Стерлинг взял игру на себя, вошел в штрафную и пробил. Голкипер мяч отразил, но Грилиш тут же предоставил Рахиму вторую попытку — 2:0.



Второй тайм начался с того, что Беллингем упал в чужой штрафной. Обратившись к VAR, рефери не стал назначать пенальти.



Вскоре последовали многочисленные замены, которые слегка нарушили игру англичан. Подопечные Гарета Саутгейта по-прежнему доминировали, но действовали слишком медленно и недостаточно изобретательно, чтобы угрожать воротам окопавшегося возле своей штрафной соперника.



Однако второй тайм не остался без голов. Уже в компенсированное время Тайрон Мингс пробил головой с отскоком от газона после подачи Филом Фоденом углового — 3:0.



Второй тайм получился весьма скучным, однако нужно учитывать товарищеский характер матча и удаление у ивуарийцев. В первом тайме англичане уверенно доказали, что они лучше.



Сборная Англии — сборная Кот-д'Ивуара — 3:0 (2:0)



Голы: Уоткинс 30, Стерлинг 45, Мингс 90.



Англия: Поуп, Уайт (Уолкер-Питерс 45), Мингс, Магуайр, Митчелл (Шоу 62), Беллингем, Райс, Уорд-Проуз (Галлахер 80), Стерлинг (Фоден 62), Уоткинс (Кейн 62), Грилиш (Смит-Роу 62).



Кот-д'Ивуар: Сангаре, Камара, Дели, Байи (Агбаду 45), Орье, Сери (Акуоку 90), Кесси, Градель (Кулибали 45), Корне (Конан 64), Пепе (Вилли Боли 45), Алле (Йоан Боли 86).



Предупреждения: Орье, Сери.



Удаление: Орье 40.