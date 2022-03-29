Батт призывает "Юнайтед" назначить Почеттино

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Ники Батт призвал "красных дьяволов" сделать выбор в пользу главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино.

Почеттино считается одним из двух фаворитов на роль нового рулевого "Юнайтед", наравне с Эриком Тен Хагом из "Аякса".



Для Батта этот выбор очевиден. Только один из этих двоих обладает опытом работы в Премьер-Лиге и в топ-клубе.



"Юнайтед" нужна стабильность. Они не могут продолжать назначать временщиков или тех, кто только учится. Им нужны опытные, бывалые люди. Я всецело выступаю за назначение Маурисио Почеттино в качестве главного тренера".



"Он уже проявил себя в Премьер-Лиге, он молод и энергичен, его стиль подошел бы "Юнайтед", его тренерский штаб на уровне. Я пару раз встречался с ним на тренировочной базе "Тоттенхэма" и обедал с ним. Он тот, за кого ты хочешь играть", — сообщил Батт FourFourTwo.