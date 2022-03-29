"Эвертон" третий год подряд глубоко убыточен

"Эвертон", наконец, отчитался по финансам за прошлый сезон, третий год подряд отразив убыток свыше 100 миллионов фунтов.

Если быть точнее, убыток "Эвертона" за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021 составил 120.9 млн. фунтов, однако 103 млн. фунтов из них мерсисайдский клуб списывает на эффект от пандемии коронавируса.



Таким образом, суммарный убыток "ирисок" за последние три года составляет 371.8 млн. фунтов, что значительно превышает допустимый лимит Премьер-Лиги в 105 млн. фунтов за трехлетний период.



За последние семь лет "Эвертон" лишь однажды был прибылен — в сезоне 2016/17.



Тем не менее, Премьер-Лига не собирается наказывать "ирисок", учитывая то, что пандемия COVID-19 была форс-мажором. Руководство лиги будет плотно работать с клубом над выправлением финансового положения, сообщает The Independent.



Можно отметить, что за прошлый сезон "Эвертон" заработал рекордные для себя 193.1 млн. фунтов. Правда, почти все эти деньги — 182 млн. фунтов — "ириски" потратили на зарплаты.



Отчет также показывает, что с момента первой покупки акций "Эвертона" Фархад Мошири вложил уже свыше 500 млн. фунтов своих денег в клуб, включая 100 млн. фунтов в прошлом сезоне.