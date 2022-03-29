Харт вспомнил о двухчасовой беседе с Гвардиолой перед своим уходом из "Сити"

Голкипер Джо Харт вспомнил о двухчасовой беседе с главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой, которая ознаменовала конец его карьеры на "Этихад".

Приступив к работе в "Сити" в 2016 году, Гвардиола захотел обладать голкипером, который хорошо играет ногами и может пасом начинать комбинации команды.



Гвардиола объяснил свою философию Харту, и тот сразу понял, что не получит шанса перестроить свою игру.



"Он очень хорошо знал мою подноготную, мой предыдущий опыт и то, как я играю в футбол. То был двухчасовой разговор, который он закончил со словами: "Я не вижу, как мы сработаемся". Я ответил: "Я не согласен, у нас может получиться". Тогда он сказал: "Я первым признаю свою неправоту, но я не вижу в тебе своего голкипера".



"Я такой: "Это все очень хорошо, но меня никогда не просили делать такого рода вещи, которые тебе нравятся в голкиперах, поэтому я думаю, что было бы справедливо дать мне шанс". Он сказал: "Конечно, ты получишь шанс, но..." Как только появляются эти "но", ты понимаешь, что все уже решено", — цитирует Харта Daily Mirror.