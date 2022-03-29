Фердинанд не видит идеального тренера для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд признался, что не видит подходящего варианта на роль следующего главного тренера "красных дьяволов".

Согласно слухам, "Юнайтед" выбирает себе рулевого из Эрика Тен Хага и Маурисио Почеттино, однако ни в том, ни в другом Фердинанд не уверен.



Рио приводит в пример соседей из "Манчестер Сити", которые в свое время заполучили своего идеального тренера.



"Никто из нас не видит варианта, когда бы все мы сказали: "Да, это тот самый человек". Думаю, будут призывы назначить людей вроде Почеттино, Тен Хага. Это два фаворита".



"Слушайте, это как подбросить монету. Я не уверен ни в том, ни в другом. Прямо сейчас нет доступного тренера вроде Пепа Гвардиолы. Когда "Манчестер Сити" искал себе тренера, они на 100 процентов были уверены, что Пеп идеален для них", — сообщил Фердинанд talkSPORT.