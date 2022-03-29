Тите не метит на место Артеты в "Арсенале"

Главный тренер сборной Бразилии Тите опроверг слухи о том, что он может сменить Микеля Артету в "Арсенале".

На прошлой неделе в бразильской прессе появились слухи, что технический директор "Арсенала" Эду специально прилетал в страну на переговоры с Тите, с которым ему уже довелось поработать в национальной команде.



Утверждалось, что Тите может занять место Артеты, чей контракт истекает в следующем году, однако 60-летний бразилец это решительно отрицает.



"Мне грустно, потому что эту информацию транслируют публике, но это ложь. Эта информация — ложь".



"Люди, которых я представляю и которые со мной связаны, могут быть уверены, что Тите обладает своим моральным кодексом и остается профессионалом".



"Я знаю, что у меня есть обязательства перед сборной Бразилии. Прошу прощения у "Арсенала", прошу прощения у Артеты. Эта неправда, и не мы распускаем эти слухи. Под этим нет никакого основания", — цитирует Тите Evening Standard.