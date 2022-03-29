В Премьер-Лиге хотят, чтобы рефери тренировались вместе с игроками
Рефери Премьер-Лиги вскоре могут начать тренировки с командами высшего английского дивизиона, как это предложил наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, соответствующее предложение Рангник выдвинул во время последней встречи тренеров клубов Премьер-Лиги с главой судейского корпуса Майком Райли.
Несмотря на очевидный прогресс в работе системы VAR, судейство в этом сезоне Премьер-Лиги по-прежнему вызывает нарекания, и Рангник придумал, как это можно улучшить.
Тренируясь на современных базах клубов Премьер-Лиги, рефери смогут улучшить не только свою физическую форму, но и отношения с игроками. Арбитры и футболисты лучше узнают друг друга, преисполнятся взаимным уважением и избавятся от предубеждений.
Идея Рангника получила мощную поддержку среди коллег, и судейский корпус может внедрить это нововведение уже со следующего сезона.
29.03.2022 17:00
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Последние комментарии:
звучит неплохо, но обратную сторону такого решения не упомянули
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Теперь рефы будут ездить в Каррингтон не только за зарплатой.
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Футбольный клуб картонпуль под предводительством таракана чмоппа уже который год практикуют подобное.
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