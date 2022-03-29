Хейден оштрафован на 19,000 фунтов за комментарий насчет "12-го игрока"

Айзек Хейден Полузащитник "Ньюкасла" Айзек Хейден был оштрафован FA на 19 тысяч фунтов за комментарий насчет судейства.

13 марта "Ньюкасл" потерпел поражение 0:1 в гостях у "Челси", пропустив единственный гол от Кая Хаверца на предпоследней минуте.

"Достойно сыграли против 12 человек сегодня", — написал Хейден в твиттере после того матча Премьер-Лиги.

Ассоциации показалось, что этими словами Айзек поставил под сомнение непредвзятость рефери Дэвида Кута, который не дал "сорокам" пенальти после падения Джейкоба Мерфи в штрафной и удалил у них Дэна Берна.

В итоге независимая комиссия FA, предварительно запросив объяснения, приняла решение наказать Хейдена денежным штрафом и предупреждением, сообщает BBC.

Добавим, сам Хейден участия в том матче не принимал. Айзек восстанавливается после перенесенной в феврале операции на колене.


Метки FA, Кут, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери, Хейден, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 16:00

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