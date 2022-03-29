"Ньюкасл" нацелился на Сарра

Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр стал трансферной целью для "Ньюкасла" на грядущее лето.

В данный момент "Уотфорд" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, в трех очках от спасительного места, однако The Sun ожидает, что Сарр уйдет в любом случае, как бы ни завершился этот сезон для "шершней".



В 2019 году "Уотфорд" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 30 миллионов фунтов "Ренну" за Сарра, однако "шершни" не будут чересчур завышать цену — 35 млн. фунтов "Ньюкаслу" может хватить для покупки Исмаилы.



24-летний сенегалец, которого ранее просматривал "Ливерпуль", забил пять голов и отдал одну результативную передачу за "Уотфорд" в Премьер-Лиге, но при этом сыграл только 16 матчей.



Помимо Сарра, "Уотфорд" также может лишиться нападающего Эммануэля Денниса, на которого нацелился "Реал Сосьедад".