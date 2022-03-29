"Ньюкасл" нацелился на Сарра
Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр стал трансферной целью для "Ньюкасла" на грядущее лето.
В данный момент "Уотфорд" располагается в зоне вылета Премьер-Лиги, в трех очках от спасительного места, однако The Sun ожидает, что Сарр уйдет в любом случае, как бы ни завершился этот сезон для "шершней".
В 2019 году "Уотфорд" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 30 миллионов фунтов "Ренну" за Сарра, однако "шершни" не будут чересчур завышать цену — 35 млн. фунтов "Ньюкаслу" может хватить для покупки Исмаилы.
24-летний сенегалец, которого ранее просматривал "Ливерпуль", забил пять голов и отдал одну результативную передачу за "Уотфорд" в Премьер-Лиге, но при этом сыграл только 16 матчей.
Помимо Сарра, "Уотфорд" также может лишиться нападающего Эммануэля Денниса, на которого нацелился "Реал Сосьедад".
29.03.2022 15:00
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Дэн, ты где сейчас?
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