Уильямс не собирается быть запасным в "Юнайтед"

Защитник "Норвича" Брандон Уильямс заявил, что не собирается возвращаться в "Манчестер Юнайтед", чтобы сидеть на скамейке запасных.

Дебютировав за "Юнайтед" в 19-летнем возрасте в 2019 году, Уильямс неплохо себя проявил в первой команде в период отсутствия с травмой Люка Шоу.



Однако Брандон не смог закрепиться в стартовом составе "красных дьяволов" и на это сезон был отправлен за практикой в "Норвич".



Уильямс провел уже 26 матчей за аутсайдера Премьер-Лиги. Почувствовав вкус к регулярной игре в футбол, теперь Брандон не готов мириться с ролью запасного.



"Сейчас я играю матчи, и я люблю это. Не могу дождаться уикенда, когда смогу приехать на стадион".



"Для меня нет смысла возвращаться в "Юнайтед", чтобы просто сидеть на лавке. Я хочу играть, и я чувствую, что лучше готов к Премьер-Лиге после этого опыта — в "Юнайтед" или где-либо еще".



"Мы разберемся с этим летом. Пока что у меня есть работа здесь, в "Норвиче", — сообщил Уильямс Daily Mail.