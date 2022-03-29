Каскарино считает, что Галлахер идеально бы подошел "Ливерпулю"

Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что полузащитник Конор Галлахер идеально бы подошел "Ливерпулю".

Этот сезон 22-летний Галлахер блестяще проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", своей игрой заслужив приглашение в сборную Англии на этот международный перерыв.



В минувшую субботу Конор впервые в карьере появился в стартовом составе англичан и поучаствовал в волевой победе 2:1 над Швейцарией.



Своей игрой в товарищеском матче на "Уэмбли" Галлахер вдохновил Каскарино на довольно громкое заявление, однако сам же Тони не верит, что это когда-либо случится.



"Конор Галлахер — выдающийся атакующий полузащитник, и кажется, что он в любой момент может забить или отдать результативную передачу".



"Мне он нравится, потому что я думаю, игроки вроде него в дефиците".



"Только подумайте, если бы он, со своей способностью создавать голы, играл в "Ливерпуле" под тройкой нападающих. "Челси" никогда не продаст его в "Ливерпуль", но они ("Ливерпуль") были бы очень хороши с ним".



"Конор Галлахер гарантирует тебе голы. Я не знаю, получит ли он свой шанс в "Челси". Никто в "Челси" не может делать то, что делает он, но это зависит от того, хочет ли Томас Тухель обладать таким игроком в своей системе".



"Надеюсь, он даст ему шанс", — сообщил Каскарино talkSPORT.