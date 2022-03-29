Каскарино считает, что Галлахер идеально бы подошел "Ливерпулю"

Конор Галлахер Бывший нападающий "Челси" Тони Каскарино считает, что полузащитник Конор Галлахер идеально бы подошел "Ливерпулю".

Этот сезон 22-летний Галлахер блестяще проводит за "Пэлас" на правах аренды из "Челси", своей игрой заслужив приглашение в сборную Англии на этот международный перерыв.

В минувшую субботу Конор впервые в карьере появился в стартовом составе англичан и поучаствовал в волевой победе 2:1 над Швейцарией.

Своей игрой в товарищеском матче на "Уэмбли" Галлахер вдохновил Каскарино на довольно громкое заявление, однако сам же Тони не верит, что это когда-либо случится.

"Конор Галлахер — выдающийся атакующий полузащитник, и кажется, что он в любой момент может забить или отдать результативную передачу".

"Мне он нравится, потому что я думаю, игроки вроде него в дефиците".

"Только подумайте, если бы он, со своей способностью создавать голы, играл в "Ливерпуле" под тройкой нападающих. "Челси" никогда не продаст его в "Ливерпуль", но они ("Ливерпуль") были бы очень хороши с ним".

"Конор Галлахер гарантирует тебе голы. Я не знаю, получит ли он свой шанс в "Челси". Никто в "Челси" не может делать то, что делает он, но это зависит от того, хочет ли Томас Тухель обладать таким игроком в своей системе".

"Надеюсь, он даст ему шанс", — сообщил Каскарино talkSPORT.


Метки Галлахер, Каскарино, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 13:00

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  1. jirrort 29.03.2022 13:05 # jirrort
    ливерпук не заслуживает игрока такого уровня.Пусть и дальше возится со своими тупыми бегунками.

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