Сборная Англии начала практиковать пенальти

Сборная Англии начала активно тренировать исполнение пенальти в преддверии Чемпионата Мира в Катаре.

Исполнение пенальти традиционно считается ахиллесовой пятой английской сборной, чей главный тренер Гарет Саутгейт, еще будучи игроком, оступился при исполнении 11-метрового в полуфинале Евро-1996 против Германии.



Именно в серии послематчевых пенальти англичане потерпели поражение от Италии на "Уэмбли" в финале Евро-2020 прошлым летом.



Учитывая предыдущий болезненный опыт для себя и своей команды, Саутгейт решил начать отрабатывать пенальти задолго до стартующего в ноябре мирового первенства.



"Мы с игроками обращаем внимание на различные детали, которые мы можем улучшить, чтобы стать чемпионами Мира".



"Пенальти являются частью этого. Если говорить о штатных пенальтистах в клубах, то у нас по сути есть только Харри Кейн и Джеймс Уорд-Проуз".



"По количеству исполненных пенальти Маркус Рэшфорд был бы вторым у нас, но обычно штатным пенальтистом в "Манчестер Юнайтед" является Бруну Фернандеш. А когда мы играли против Италии, их первая пятерка могла похвастать более чем 40 исполненными пенальти в официальных матчах".



"Кейн как раз на этом уровне, Маркус — следующий с 20 пенальти. Поэтому мы не можем надеяться лишь на то, что они будут практиковать пенальти в своих клубах. Наш вызов в том, чтобы подготовить их к этому здесь".



"Да, может показаться, что для этого немного рано, но если вы вычтете дни матчей, то у нас есть где-то 20 тренировочных дней до стадии плей-офф", — цитирует Саутгейта Daily Mail.