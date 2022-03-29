"Арсенал" лидирует в борьбе за Гакпо

"Арсенал" лидирует в борьбе за вингера ПСВ и сборной Голландии Коди Гакпо.

Лишь на прошлой неделе уважаемое издание The Athletic сообщало об интересе к 22-летнему Гакпо со стороны "Арсенала" и "Ливерпуля".



Виды на Коди, забившего 16 голов и отдавшего 15 результативных передач в 37 матчах этого сезона, также имеют "Барселона" и "Бавария".



Однако голландское издание Voetbal International утверждает, что главным претендентом на Гакпо является именно "Арсенал". Попадание в Лигу Чемпионов может только усилить позиции "канониров".



ПСВ, хоть и продлил контракт Ходи, открыт к продаже своего капитана — примерно за 42 миллиона фунтов.