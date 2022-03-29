Лапорта практически подтвердил переход Кристенсена
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта практически подтвердил, что его клуб согласовал переход защитника "Челси" Андреаса Кристенсена.
"Мы совершили два приобретения на следующий сезон. Первый — это полузащитник, другой — центральный защитник. Но мне нельзя называть их имена", — сообщил Лапорта RAC1 накануне.
Загадку, которую озвучил Лапорта, легко расшифровал трансферный гуру Фабрицио Романо. Помимо Кристенсена, "Барселона" должна подписать полузащитника "Милана" Франка Кесси, чей контракт тоже истекает в конце сезона.
"Конечно, речь идет о Франке Кесси и Андреасе Кристенсене. Оба перехода полностью согласованы", — пояснил слова боссы "Барселоны" Романо в твиттере.
29.03.2022 10:00
Просмотров: 391
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Кто еще не убежал с затхлой посудины под названием "Щольси"?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий