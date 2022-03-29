Монреаль: "У Озила были проблемы с каждым"

Месут Озил и Начо Монреаль Бывший защитник "Арсенала" Начо Монреаль рассказал, что у плеймейкера Месута Озила были "проблемы с каждым" в лондонском клубе.

В январе 2021 "Арсенал" с огромным трудом освободил свою зарплатную ведомость от Озила, который угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артету.

Однако Артета — не единственный, с кем не сработался Месут. Экс-игрок сборной Германии не мог поладить ни со своими партнерами по команде, ни с предшественниками Микеля.

"Проблемой Озила было то, что у него были проблемы с каждым".

"Их отношения с Венгером закончились плохо, он не играл в заключительных матчах при нем, затем пришел Эмери, попытавшись вернуть его в команду и сделать нашим лидером".

"Поначалу Месут почувствовал большую уверенность в себе и много играл, но затем тренер понял, что форма других игроков лучше. Озил был одним из лучших игроков в команде, одним из самых высокооплачиваемых, но они видели, что он не соответствует требуемому уровню".

"Как человек, он был добр к каждому, но также он пропускал много матчей из-за травм", — сообщил Монреаль FourFourTwo.


Метки Арсенал, Монреаль, Озил

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 09:00

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  1. mixmaster 29.03.2022 10:41 # mixmaster
    его и из состава Фенера тож убрали недавно. Мб и есть в этом правда

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  2. ivan-tns 29.03.2022 09:19 # ivan-tns
    Всегда считал его переоцененным из-за его отношения к игре!

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  3. ben-arfa 29.03.2022 09:18 # ben-arfa
    На самом деле есть доля правды в словах Монреаля. Андреа Пирло, с которым часто сравнивают Озила, за матч по 10 километров пробегал и активно участвует в прессинге. Тот же Де Брюйне носится как угорелый весь матч, да и сам Озил так же носился, но а Реале. Перейдя в Арсенал чел будто-бы делал одолжение клубу выходя на матчи.

    Тем не менее, он часто в самых больших матчах делал разницу

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  4. gameboy 29.03.2022 09:15 # gameboy
    Выкидышь пьяной турчанки

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  5. eakz 29.03.2022 09:11 # eakz
    "Как человек, он был добр к каждому, но также он пропускал много матчей из-за травм"

    это и есть проблемы с каждым?

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