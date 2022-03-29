Монреаль: "У Озила были проблемы с каждым"
Бывший защитник "Арсенала" Начо Монреаль рассказал, что у плеймейкера Месута Озила были "проблемы с каждым" в лондонском клубе.
В январе 2021 "Арсенал" с огромным трудом освободил свою зарплатную ведомость от Озила, который угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артету.
Однако Артета — не единственный, с кем не сработался Месут. Экс-игрок сборной Германии не мог поладить ни со своими партнерами по команде, ни с предшественниками Микеля.
"Проблемой Озила было то, что у него были проблемы с каждым".
"Их отношения с Венгером закончились плохо, он не играл в заключительных матчах при нем, затем пришел Эмери, попытавшись вернуть его в команду и сделать нашим лидером".
"Поначалу Месут почувствовал большую уверенность в себе и много играл, но затем тренер понял, что форма других игроков лучше. Озил был одним из лучших игроков в команде, одним из самых высокооплачиваемых, но они видели, что он не соответствует требуемому уровню".
"Как человек, он был добр к каждому, но также он пропускал много матчей из-за травм", — сообщил Монреаль FourFourTwo.
29.03.2022 09:00
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его и из состава Фенера тож убрали недавно. Мб и есть в этом правда
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Всегда считал его переоцененным из-за его отношения к игре!
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На самом деле есть доля правды в словах Монреаля. Андреа Пирло, с которым часто сравнивают Озила, за матч по 10 километров пробегал и активно участвует в прессинге. Тот же Де Брюйне носится как угорелый весь матч, да и сам Озил так же носился, но а Реале. Перейдя в Арсенал чел будто-бы делал одолжение клубу выходя на матчи.
Тем не менее, он часто в самых больших матчах делал разницу
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Выкидышь пьяной турчанки
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"Как человек, он был добр к каждому, но также он пропускал много матчей из-за травм"
это и есть проблемы с каждым?
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