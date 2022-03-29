Монреаль: "У Озила были проблемы с каждым"

Бывший защитник "Арсенала" Начо Монреаль рассказал, что у плеймейкера Месута Озила были "проблемы с каждым" в лондонском клубе.

В январе 2021 "Арсенал" с огромным трудом освободил свою зарплатную ведомость от Озила, который угодил в опалу к главному тренеру "канониров" Микелю Артету.



Однако Артета — не единственный, с кем не сработался Месут. Экс-игрок сборной Германии не мог поладить ни со своими партнерами по команде, ни с предшественниками Микеля.



"Проблемой Озила было то, что у него были проблемы с каждым".



"Их отношения с Венгером закончились плохо, он не играл в заключительных матчах при нем, затем пришел Эмери, попытавшись вернуть его в команду и сделать нашим лидером".



"Поначалу Месут почувствовал большую уверенность в себе и много играл, но затем тренер понял, что форма других игроков лучше. Озил был одним из лучших игроков в команде, одним из самых высокооплачиваемых, но они видели, что он не соответствует требуемому уровню".



"Как человек, он был добр к каждому, но также он пропускал много матчей из-за травм", — сообщил Монреаль FourFourTwo.