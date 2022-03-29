Саутгейт: "Магуайр способен играть на высочайшем уровне"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объяснил, почему вызвал защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра на этот международный перерыв.

В этом сезоне 28-летний Магуайр регулярно навлекает на себя критику игрой за "Юнайтед". Харри упрекают в плохой физической форме и медлительности.



Саутгейт по-прежнему считает Магуайра одним из лучших игроков сборной и готов мириться со временным упадком формы Харри, но при этом предупреждает, что у самого дорогого защитника в мире есть конкуренты.



"Он помог нам добраться до полуфинала Чемпионата Мира и финала Чемпионата Европы, поэтому не может быть никаких сомнений насчет того, что он способен играть на высочайшем уровне".



"Он очень хорошо выступал за нас осенью. Сейчас сложный момент для его клуба, на что может быть множество причин".



"Однако это не значит, что ты можешь пару лет играть плохо и все равно будешь иметь место в сборной. Иногда это также зависит от конкуренции на позициях", — цитирует Саутгейта Sky Sports.