Энрике не бросит сборную Испании ради "Юнайтед"
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".
Согласно слухам, в процессе поисков нового рулевого "Юнайтед" не ограничивает себя Эриком Тен Хагом и Маурисио Почеттино, рассматривая и другие кандидатуры, включая Энрике.
Ранее пресса также сообщала, что Луис имеет поклонников в руководстве клуба с "Олд Траффорд" и является наиболее предпочтительным кандидатом нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.
Однако за считанные месяцы до Чемпионата Мира в Катаре Энрике просто не готов оставить свою нынешнюю работу.
"Я буду в Катаре со сборной Испании, потому что я дал слово, и ничто не воодушевляет меня так, как возможность представить свою страну на Чемпионате Мира. Что будет дальше, покажет время", — цитирует Энрике Daily Mirror.
29.03.2022 07:00
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