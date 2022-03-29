Энрике не бросит сборную Испании ради "Юнайтед"

Луис Энрике Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, в процессе поисков нового рулевого "Юнайтед" не ограничивает себя Эриком Тен Хагом и Маурисио Почеттино, рассматривая и другие кандидатуры, включая Энрике.

Ранее пресса также сообщала, что Луис имеет поклонников в руководстве клуба с "Олд Траффорд" и является наиболее предпочтительным кандидатом нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.

Однако за считанные месяцы до Чемпионата Мира в Катаре Энрике просто не готов оставить свою нынешнюю работу.

"Я буду в Катаре со сборной Испании, потому что я дал слово, и ничто не воодушевляет меня так, как возможность представить свою страну на Чемпионате Мира. Что будет дальше, покажет время", — цитирует Энрике Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Испании, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 29.03.2022 07:00

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