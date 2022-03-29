Энрике не бросит сборную Испании ради "Юнайтед"

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на слухи, связывающие его с переходом в "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, в процессе поисков нового рулевого "Юнайтед" не ограничивает себя Эриком Тен Хагом и Маурисио Почеттино, рассматривая и другие кандидатуры, включая Энрике.



Ранее пресса также сообщала, что Луис имеет поклонников в руководстве клуба с "Олд Траффорд" и является наиболее предпочтительным кандидатом нападающего "красных дьяволов" Криштиану Роналду.



Однако за считанные месяцы до Чемпионата Мира в Катаре Энрике просто не готов оставить свою нынешнюю работу.



"Я буду в Катаре со сборной Испании, потому что я дал слово, и ничто не воодушевляет меня так, как возможность представить свою страну на Чемпионате Мира. Что будет дальше, покажет время", — цитирует Энрике Daily Mirror.