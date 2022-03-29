Анонс матча Англия — Кот-д'Ивуар

Перед тем, как сделать паузу до июня, сборная Англии проведет товарищеский матч против Кот-д'Ивуара на "Уэмбли".

На ЧМ-2022 в Катаре англичан могут ждать разношерстные соперники, поэтому в этот международный перерыв команда Гарета Саутгейта решила проверить себя не только Швейцарией, но и Кот-д'Ивуаром.



Прежде англичане еще никогда не встречались с ивуарийцами, которые на последнем Кубке Африки дошли только до 1/8 финала, в серии послематчевых пенальти уступив сборной Египта.



"У нас в составе будут изменения. Мы думаем, что так будет правильно. Мы хотим задействовать всех игроков, в этом наша сила: кто бы ни выходил, он хорошо себя проявляет, а команда движется вперед", — сообщил на пресс-конференции Саутгейт.



- Англичане ни разу не уступили во всех 19 последних матчах против африканских сборных (13 побед, 6 ничьих).



- Африканские сборные потерпели пять поражений в шести матчах против Англии на "Уэмбли" — лишь Гане 11 лет назад удалось добыть ничью 1:1 на последней минуте.



- Англичане не знают поражений уже 21 матч кряду во всех турнирах (17 побед, 4 ничьи), и это самая продолжительная серия такого рода в истории "трех львов".



- В 22 последних матчах на "Уэмбли" англичане потерпели только одно поражение (18 побед, 3 ничьи) и ни разу не пропускали более одного гола.



- Кот-д'Ивуар на прошлой неделе уступил Франции (2:1), но последний раз проигрывал подряд еще в январе 2018.



- Против Швейцарии Харри Кейн забил 100-й гол с пенальти в истории сборной Англии. Примечательно, что 20 из 100 этих голов пришлись на период работы Саутгейта.



- В рамках Премьер-Лиги вингер Кот-д'Ивуара Уилфрид Заха забил лишь один гол против голкипера англичан Джордана Пикфорда — в ноябре 2017. В девяти последующих встречах ему отличиться не удалось.



- В двух последних матчах против африканских сборных капитан англичан Харри Кейн забил три гола — против Нигерии и Туниса (дважды).



В преддверии этого матча англичане отпустили домой защитника "Манчестер Сити" Джона Стоунса, который получил повреждение на разминке перед матчем против Швейцарии. На ворота "трех львов" впервые с 2016 года может встать Фрэйзер Форстер. Ожидают получить свой шанс Тайрон Мингс, Джеймс Уорд-Проуз, Джуд Беллингем, Эмиль Смит-Роу и Олли Уоткинс.



Товарищеский матч

Сборная Англии — сборная Кот-д'Ивуара

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция