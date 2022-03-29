Руни вспомнил, как отказал Фергюсону в 14 лет

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни признался, что мог перейти к "красным дьяволам" в возрасте 14 лет.

Громко заявив о себе потрясающим голом с дистанции против "Арсенала" в октябре 2002, в 2004 году Руни отправился в "Юнайтед", где в последствии стал лучшим бомбардиром клуба всех времен.



На момент своего перехода в "Юнайтед" Уэйну было 18 лет, однако на радар к экс-главному тренеру "красных дьяволов" сэру Алексу Фергюсону он попал гораздо раньше.



"Сэр Алекс Фергюсон пытался подписать меня, когда мне было 14. Он разговаривал по телефону с моими мамой и папой. Они сказали мне: "Там Алекс на проводе, "Манчестер Юнайтед" хочет тебя".



"Я ответил: "Скажите ему отъ***ться. Я хочу играть за "Эвертон".



"Спустя какое-то время я понял, что должен играть за Алекса Фергюсона. Алекс Фергюсон был причиной, почему я перешел в "Манчестер Юнайтед", — сообщил Руни The Sun.