Диуф увидел расизм в отношении "Ливерпуля" к Салаху

Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль Хаджи-Диуф уверен, что "красные" не пойдут на поводу у своего бомбардира Мохамеда Салаха при согласовании нового контракта.

В данный момент у Салаха остается только один год по действующему контракту. Согласно слухам, Мохамед требует повысить свою зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на этой пойти не готов.



По мнению Диуфа, дело вовсе не в возрасте Салаха, а в том, что мерсисайдский клуб считает Мохамеда человеком второго сорта.



"Очевидно, "Ливерпуль" должен согласиться на требования Салаха. На месте Салаха я бы остался в "Ливерпуле" — там он сможет заработать больше денег, там он лучший игрок в клубе наравне с Мане, с ним они смогут выиграть много трофеев".



"Ему 30 лет, и я прошу его отыграть еще четыре года за "красных". Трансфер в "Реал" означал бы, что ему все нужно начинать заново".



"Салах должен понять, что он африканец, поэтому они не будут относиться к нему как к европейцам, и они не дадут ему лучший контракт, как другим".



"То же самое было со мной, когда я выступал за "Ливерпуль". Они сказали мне, что не отпустят меня на родину играть за свою сборную", — цитирует Диуфа Daily Mail.