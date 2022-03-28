Диуф увидел расизм в отношении "Ливерпуля" к Салаху
Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль Хаджи-Диуф уверен, что "красные" не пойдут на поводу у своего бомбардира Мохамеда Салаха при согласовании нового контракта.
В данный момент у Салаха остается только один год по действующему контракту. Согласно слухам, Мохамед требует повысить свою зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на этой пойти не готов.
По мнению Диуфа, дело вовсе не в возрасте Салаха, а в том, что мерсисайдский клуб считает Мохамеда человеком второго сорта.
"Очевидно, "Ливерпуль" должен согласиться на требования Салаха. На месте Салаха я бы остался в "Ливерпуле" — там он сможет заработать больше денег, там он лучший игрок в клубе наравне с Мане, с ним они смогут выиграть много трофеев".
"Ему 30 лет, и я прошу его отыграть еще четыре года за "красных". Трансфер в "Реал" означал бы, что ему все нужно начинать заново".
"Салах должен понять, что он африканец, поэтому они не будут относиться к нему как к европейцам, и они не дадут ему лучший контракт, как другим".
"То же самое было со мной, когда я выступал за "Ливерпуль". Они сказали мне, что не отпустят меня на родину играть за свою сборную", — цитирует Диуфа Daily Mail.
28.03.2022 23:00
Просмотров: 583
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
переоценённый арабо-еврей, за которого форсят только чурки
(ответить)
Сказочный долбойоп никак не угомонится))
(ответить)
Ну что за абсурд...
(ответить)
Это правда.У портовых мразей нет ничего человеческого.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий