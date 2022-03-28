Диуф увидел расизм в отношении "Ливерпуля" к Салаху

Мохамед Салах Бывший нападающий "Ливерпуля" Эль Хаджи-Диуф уверен, что "красные" не пойдут на поводу у своего бомбардира Мохамеда Салаха при согласовании нового контракта.

В данный момент у Салаха остается только один год по действующему контракту. Согласно слухам, Мохамед требует повысить свою зарплату до 400 тысяч фунтов в неделю, однако "Ливерпуль" на этой пойти не готов.

По мнению Диуфа, дело вовсе не в возрасте Салаха, а в том, что мерсисайдский клуб считает Мохамеда человеком второго сорта.

"Очевидно, "Ливерпуль" должен согласиться на требования Салаха. На месте Салаха я бы остался в "Ливерпуле" — там он сможет заработать больше денег, там он лучший игрок в клубе наравне с Мане, с ним они смогут выиграть много трофеев".

"Ему 30 лет, и я прошу его отыграть еще четыре года за "красных". Трансфер в "Реал" означал бы, что ему все нужно начинать заново".

"Салах должен понять, что он африканец, поэтому они не будут относиться к нему как к европейцам, и они не дадут ему лучший контракт, как другим".

"То же самое было со мной, когда я выступал за "Ливерпуль". Они сказали мне, что не отпустят меня на родину играть за свою сборную", — цитирует Диуфа Daily Mail.


Метки Диуф, контракты, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 583

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Последние комментарии:




  1. kdimitry 28.03.2022 23:44 # kdimitry
    переоценённый арабо-еврей, за которого форсят только чурки

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  2. denissimo 28.03.2022 23:43 # denissimo
    Сказочный долбойоп никак не угомонится))

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  3. reeker 28.03.2022 23:17 # reeker
    Ну что за абсурд...

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  4. jirrort 28.03.2022 23:05 # jirrort
    Это правда.У портовых мразей нет ничего человеческого.

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