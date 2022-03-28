Стоунс возвращается из сборной Англии с травмой

Защитник Джон Стоунс покинул расположение сборной Англии и возвращается в "Манчестер Сити" с травмой.

27-летний Стоунс должен был выйти в стартовом составе англичан на товарищеский матч против сборной Швейцарии в минувшую субботу, но травмировался на разминке и в последний момент был заменен на Бена Уайта из "Арсенала".



В понедельник Стоунс тренировался в общей группе, однако после занятия было принято решение не рисковать Джоном против Кот-д'Ивуара во вторник вечером. О характере травмы ничего не сообщается.



Таким образом, в качестве меры предосторожности Стоунс возвращается в свой клуб. Теперь уже медицинский штаб "Сити" должен решить, будет ли Джон готов к матчу Премьер-Лиги против "Бернли" 2 апреля.



Добавим, после выезда на "Терф Мур" "горожан" ждут две встречи с "Атлетико" в 1/4 финала Лиги Чемпионов, между которыми затесался важнейший матч против "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.