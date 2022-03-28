МЮ планирует обсудить новые контракты с Шоу и Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" готов начать переговоры с защитником Люком Шоу и нападающим Маркусом Рэшфордом о новых контрактах.

В отличие от Шоу, у Рэшфорда совершенно не идет игра в этом сезоне. Маркус забил только пять голов во всех соревнованиях за "красных дьяволов" и не всегда проходит в стартовый состав.



Однако и тому, и другому "Юнайтед" отводит ключевую роль в своих планах на будущее. Сразу после этого международного перерыва "дьяволы" ожидают заключить новую сделку с Бруну Фернандешем, после чего будут готовы сесть за стол переговоров с Люком и Маркусом.



"Юнайтед" намерен связать будущее Шоу и Рэшфорда долгосрочными контрактами, независимо от того, кто станет следующим главным тренером "дьяволов", сообщает ESPN.



Отметим, что сейчас у 24-летнего Рэшфорда остается всего один полный год по действующему контракту, который по инициативе "Юнайтед" может быть продлен на 12 месяцев.