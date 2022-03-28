МЮ планирует обсудить новые контракты с Шоу и Рэшфордом

Люк Шоу и Маркус Рэшфорд "Манчестер Юнайтед" готов начать переговоры с защитником Люком Шоу и нападающим Маркусом Рэшфордом о новых контрактах.

В отличие от Шоу, у Рэшфорда совершенно не идет игра в этом сезоне. Маркус забил только пять голов во всех соревнованиях за "красных дьяволов" и не всегда проходит в стартовый состав.

Однако и тому, и другому "Юнайтед" отводит ключевую роль в своих планах на будущее. Сразу после этого международного перерыва "дьяволы" ожидают заключить новую сделку с Бруну Фернандешем, после чего будут готовы сесть за стол переговоров с Люком и Маркусом.

"Юнайтед" намерен связать будущее Шоу и Рэшфорда долгосрочными контрактами, независимо от того, кто станет следующим главным тренером "дьяволов", сообщает ESPN.

Отметим, что сейчас у 24-летнего Рэшфорда остается всего один полный год по действующему контракту, который по инициативе "Юнайтед" может быть продлен на 12 месяцев.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2022 21:00

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  1. chop 28.03.2022 21:19 # chop
    Рэшфорду нужна перезагрузка в другом клубе, щольси например.

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